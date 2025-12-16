El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que entre las 00:00 y las 07:00 horas, la lluvia podría ser más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras durante el resto del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas centrales, se prevé que el viento sople con rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 29 km/h, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que se acerque la tarde, la humedad se mantendrá en torno al 75-81%, lo que sugiere que el ambiente seguirá siendo húmedo y fresco.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia en las primeras horas y vientos moderados a fuertes. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y paraguas, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.