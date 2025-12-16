El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Entre las 2 y las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en el periodo más crítico. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 85% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, pero las lluvias comenzarán a disminuir. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que la humedad descienda. Sin embargo, la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque en menor medida, con un 35% de posibilidades de que se registren precipitaciones entre las 7 y las 1 de la tarde.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 10 grados .
En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas durante la mañana. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia