El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas estables alrededor de los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Entre las 3 y las 6 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en 0.9 mm a las 3 de la mañana, disminuyendo a 0.3 mm a las 4 y 0.2 mm a las 5. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en este periodo, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias serán menos intensas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con un leve aumento a medida que se acerque la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 76% a las 3 de la tarde. El viento soplará del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

A partir de las 6 de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, aunque las nubes altas persistirán. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados , y la humedad relativa se estabilizará en torno al 82%. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 7 y las 9 de la noche.

Al caer la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas desciendan a 8 grados hacia la medianoche. La bruma podría regresar, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad. En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias intermitentes en la mañana, seguido de un cielo más despejado hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.