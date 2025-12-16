El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, descendiendo a 8 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 90% en la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de la tarde. Las tormentas podrían ser más intensas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad eléctrica y de lluvia. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 85% en este mismo periodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a 7 grados en las últimas horas del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día de clima inestable, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda precaución al desplazarse y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.