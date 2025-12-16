El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La lluvia acumulada durante este periodo se estima en 0.5 mm, aunque se espera que la intensidad sea baja.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación disminuirá, pero se mantendrá en un 55% entre las 7:00 y las 13:00. Durante este tiempo, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones de hasta 0.2 mm. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. La combinación de viento y humedad hará que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 10% entre las 13:00 y las 19:00, y se espera que las lluvias cesen por completo hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados , proporcionando un breve respiro del frío matutino.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen estar al aire libre. En resumen, se recomienda a los habitantes de Mondariz que se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones ante el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.