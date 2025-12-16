El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde, donde se espera que la precipitación sea mínima. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en la tarde, lo que podría ofrecer un breve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento podría ayudar a dispersar algunas de las nubes, aunque la cobertura nubosa seguirá predominando.

Los momentos más críticos en términos de tormenta y lluvia se concentrarán en las primeras horas del día, con una disminución gradual de la actividad tormentosa hacia la tarde y la noche. A partir de las 7:00, la probabilidad de tormenta caerá al 35%, y para la tarde, se espera que la situación se estabilice, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, Moaña experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas, seguido de una leve mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y abrigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.