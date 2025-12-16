El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las vías. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas, generará una sensación de frío considerable.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones se incrementarán ligeramente, alcanzando hasta 1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando la actividad tormentosa será más intensa.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá a un 30% entre las 13:00 y las 19:00, no se descartan chubascos aislados. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 9 y 12 grados , lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.