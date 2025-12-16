El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.3 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 55% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento también podrían contribuir a un ambiente más incómodo, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La probabilidad de precipitación disminuirá a cero en la noche, lo que sugiere que las lluvias cesarán, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.