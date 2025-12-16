El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% al 93% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de tormentas a un 5% en la tarde y un 0% durante la noche. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas nocturnas caerán nuevamente a alrededor de 9 grados.

Es importante que los habitantes de Marín se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día, ya que la posibilidad de tormentas puede cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando las lluvias son más probables. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje marino bajo un cielo dramático.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.