El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 01:00 y las 07:00, y del 90% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Lalín experimenten condiciones inestables, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 7 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, alcanzando solo 1 grado en las primeras horas y subiendo a un máximo de 6 grados por la tarde. Esto indica que, a pesar de las temperaturas relativamente frescas, el viento y la humedad podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm entre las 03:00 y las 07:00. A lo largo del día, la lluvia se volverá menos frecuente, con probabilidades de precipitación que disminuirán a 0% después de las 19:00. Sin embargo, es importante que los residentes se preparen para condiciones húmedas y potencialmente resbaladizas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h entre las 15:00 y las 16:00, predominando del norte. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento serán más moderadas en la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de tormentas y lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que requerirá que los residentes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.