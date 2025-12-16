El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando mínimas de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se espera un 95% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 07:00, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 55% hasta las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse chubascos intermitentes.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 16 km/h. Esto podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, con un 10% de posibilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que no superarán los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

Por la noche, el cielo continuará cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 9 grados. La probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá que la noche transcurra sin precipitaciones. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar niebla en algunas áreas.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas en la mañana y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando ropa adecuada para la ocasión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.