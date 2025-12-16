El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, aunque las condiciones nubosas y la posibilidad de tormentas pueden hacer que la sensación térmica sea más fría.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las tormentas serán más probables en las primeras horas, con una probabilidad de tormenta del 85% en la mañana, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables al inicio del día, es posible que la tarde traiga un respiro, con cielos más despejados y una disminución en la actividad tormentosa.

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean menos que ideales, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada y estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.