El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frías, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir del periodo 02, donde se prevé una precipitación de 0.9 mm. Las lluvias continuarán intermitentemente, con un ligero aumento en la cantidad de agua caída, alcanzando hasta 1 mm en el periodo 04. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Gondomar se enfrenten a condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En los periodos más activos, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 9 grados . La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Es un día propicio para actividades en interiores, y se aconseja precaución al desplazarse debido a la posibilidad de condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.