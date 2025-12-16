El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La precipitación será un factor importante a considerar, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 11:00 y las 12:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es también significativa, con un 90% de posibilidad en las primeras horas y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Forcarei deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente en la mañana.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que pueden alcanzar hasta 46 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a la sensación de frío en el ambiente. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 24 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y la sensación térmica se verá afectada por el viento, que podría hacer que se sienta aún más frío. Las condiciones de nubes altas se establecerán hacia el final del día, lo que podría ofrecer un respiro de las lluvias, aunque el cielo seguirá cubierto.

Los habitantes de Forcarei deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como un viento notable que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.