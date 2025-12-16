El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, especialmente en la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas del día, se espera una temperatura de 8 grados, descendiendo a 7 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en un 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del norte, podría contribuir a un ambiente más fresco.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuirá a un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias continuarán, la intensidad de las tormentas podría disminuir en la tarde.

En resumen, los habitantes de A Estrada deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.