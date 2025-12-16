El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cuntis experimenten lluvias durante estas horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que las lluvias sean más persistentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 60% entre las 13:00 y las 19:00, y se espera que las lluvias sean menos intensas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Cuntis permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.