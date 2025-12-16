El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de brumas y tormentas dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frías de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se intensifiquen las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se espera que se acumulen hasta 0.6 mm en total a lo largo del día, con la posibilidad de tormentas aisladas que podrían generar chubascos más intensos.
El viento soplará desde el norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados . La bruma podría regresar, afectando nuevamente la visibilidad. La jornada se cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Catoira.
En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias dispersas y un ambiente fresco. Se aconseja a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia