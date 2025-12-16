El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 7 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevén tormentas y lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se registrarán intervalos de lluvia ligera, especialmente en la tarde, con un 10% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mañana, descendiendo a 4 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje, aunque la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, llegando a un 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche.

La salida del sol se producirá a las 08:55, mientras que el ocaso será a las 18:02, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A pesar de las condiciones adversas, es importante que los habitantes de A Cañiza se preparen para un día de clima invernal, con precauciones ante posibles lluvias y vientos fuertes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la sensación de frío que se experimentará a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.