El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan precipitaciones significativas. En las primeras horas, se prevé una lluvia ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm. A lo largo de la mañana, la situación se tornará más intensa, con tormentas y lluvias escasas que podrían aparecer en cualquier momento, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se mantiene en un 90%.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, provenientes del norte, oscilarán entre 5 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas vestirse adecuadamente para enfrentar el frío y la posible lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente. Sin embargo, la posibilidad de tormentas no se descarta, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:04. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.