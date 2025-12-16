El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 95% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero aún se espera que haya algunas lluvias dispersas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 72% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará principalmente del norte, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, cuando el viento podría ser más intenso, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de sol, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y un viento notable del norte. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas que no superarán los 13 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.