El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento. La dirección del viento será predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en algunos momentos, lo que podría acentuar la sensación térmica.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un 80% entre las 7 y las 13 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.7 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las siguientes. Esto sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la niebla podría disiparse, pero las condiciones de cielo cubierto persistirán.

La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados, pero la sensación de frío se mantendrá debido a la alta humedad y el viento. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia y tormentas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.