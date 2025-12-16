El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del cielo cubierto. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con un 85% de posibilidad de tormentas entre la 01:00 y las 07:00. Las lluvias acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en este periodo, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera brumosa en algunos momentos.

El viento soplará principalmente del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 14 km/h durante la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas frescas y la alta humedad contribuirán a una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de viento y lluvia podría hacer que algunas actividades al aire libre sean complicadas, así que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.