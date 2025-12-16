El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las vías. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán en ciertos períodos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados. Esta leve variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 80-99%, generará una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor predominante, alcanzando picos del 97% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto, junto con la presencia de nubes altas, contribuirá a un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 80% hacia el mediodía. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.6 mm, aunque se espera que la lluvia sea intermitente y no constante. Las tormentas también son probables, con un 90% de probabilidad en las primeras horas, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas. La visibilidad mejorará gradualmente, pero se recomienda precaución en la conducción debido a la posible presencia de charcos y caminos resbaladizos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.