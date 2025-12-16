El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones meteorológicas.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.9 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 35% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 34 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Esta brisa fresca podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en áreas expuestas, así que se debe tener precaución, especialmente en zonas costeras.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento del norte y alta humedad creará un ambiente fresco y húmedo, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes. A pesar de la posibilidad de lluvia, el día ofrece oportunidades para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.