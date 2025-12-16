El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones leves. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la mañana. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 13 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día, lo que podría generar niebla en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías. Es recomendable que los habitantes de As Neves se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la humedad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 8 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que será a las 18:03.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.