El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , manteniendo un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Desde la mañana hasta la tarde, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias continuarán siendo una constante a lo largo del día, con intervalos de lluvia más intensos en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas aún más intensas. Este viento, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%, hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad será notable, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría resultar en un ambiente incómodo para algunas personas.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas es del 60% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones meteorológicas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias moderadas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

