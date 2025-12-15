El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 81% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo de la mañana, no se anticipan precipitaciones significativas, con valores de lluvia que se mantendrán en cero hasta el periodo de la tarde.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia. En particular, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con lluvias que podrían ser escasas pero constantes. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 5 km/h.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 80% de posibilidad de tormenta. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y a la movilidad en la zona.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día variable, especialmente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El 15 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , manteniendo un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.