El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo nuboso y posteriormente a un estado cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 7 mm. Esto implica que es prudente llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto estar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 55% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle durante esas horas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. En resumen, el día en Vilaboa será mayormente gris y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.