El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 9 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados durante la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con una humedad relativa que rondará el 90%, creará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 07:00, con un incremento gradual a lo largo de la mañana. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Vila de Cruces deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las rachas de viento, que soplarán del sur, oscilarán entre los 25 y 46 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a un ambiente inestable.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque las nubes permanecerán en el cielo. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 7 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un incremento en la nubosidad que dará paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 5 grados en las horas más frías de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y finalmente cubierto, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.