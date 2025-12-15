El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un incremento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se intensificará hacia el mediodía, cuando se espera un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 10 grados, que irán subiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, rondando el 87% en la tarde, lo que podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la mañana se inicie un leve pero constante chubasco. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más invernales.

A lo largo del día, existe también una probabilidad significativa de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo, condiciones que invitan a abrigarse y estar atentos a posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama más gris y muy nuboso hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que las condiciones se deterioren, con un incremento en la intensidad de la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso y muy nuboso a medida que avancen las horas. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar durante el resto del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados durante las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.