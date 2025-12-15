El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y sombrío. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la humedad y al viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de mayor intensidad. Esta combinación de factores hará que el día se sienta más fresco de lo habitual, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se registren lluvias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 81% y el 97%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con lluvias esperadas por la tarde y temperaturas frescas. Los vientos del sur aportarán un componente adicional de frescura, y la alta humedad hará que la sensación térmica sea más baja. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al desplazarse.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama nuboso y, posteriormente, a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.