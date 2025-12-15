El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas posteriores, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1.5 mm en total durante el día, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se prevén rachas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la intensidad de las precipitaciones.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos de Tui que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad comience a disminuir, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. En resumen, un día de clima variable y fresco, con lluvias intermitentes y un aumento en la nubosidad, caracterizará la jornada en Tui.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente más gris y sombrío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y alcanzando un máximo de 11 grados durante las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.