El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más gris.

A partir del mediodía, la situación meteorológica se tornará más compleja. Se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas a lo largo de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve descenso hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 97%, lo que generará una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos, que soplarán principalmente del oeste y suroeste, tendrán velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un aumento en la actividad eléctrica, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 80%. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de sol, se transformará en un ambiente invernal y húmedo, típico de esta época del año en Tomiño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.