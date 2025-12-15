El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas en general, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas. En particular, se espera que la lluvia comience a ser más significativa a partir de la tarde, cuando las condiciones de tormenta se intensifiquen. La precipitación se concentrará en intervalos, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 32 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo. La racha máxima de viento se registrará en torno a las 09:00, alcanzando los 30 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 68% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas frescas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de brumas y nieblas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga inestable, con tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento. Los residentes de Soutomaior deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier alerta meteorológica que pueda emitirse a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, aunque a medida que avance el día, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo nuboso y posteriormente a un estado cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.