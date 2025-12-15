El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y finalmente cubierto, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente.

Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, y se espera que continúen durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con valores que podrían descender hasta los 5 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura ambiente y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 37 km/h desde el sureste, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento será un factor notable hoy, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 37 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que hará que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos del sureste dominarán, aunque también se registrarán cambios hacia el sur y el este a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones si se encuentran fuera de casa durante las horas de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.