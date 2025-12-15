El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto y muy nuboso, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras en la mañana, aumentando en intensidad hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total. La lluvia escasa se prevé en las primeras horas, pero se intensificará a medida que el día avance, especialmente en la tarde y noche.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades. La velocidad del viento será más intensa entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevén las rachas más fuertes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la posibilidad de niebla en algunos momentos. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

A pesar de las condiciones adversas, habrá momentos de claridad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando el cielo podría despejarse ligeramente. Sin embargo, es recomendable estar preparado para la lluvia y el viento, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a todos los que planeen actividades al aire libre que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que incluye intervalos de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría dar lugar a precipitaciones a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.