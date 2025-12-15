El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 8 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, aumentando gradualmente hasta alcanzar 0.9 mm hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salvaterra de Miño experimenten lluvias intermitentes durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se incrementa, alcanzando un 80% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa que podría llegar al 96%, lo que acentuará la sensación de frío.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas, lluvias a lo largo de la tarde y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.