El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.
A partir de la tarde, se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 4 mm, pero se recomienda estar preparados para posibles chubascos. La intensidad de la lluvia será ligera, aunque podría haber momentos de mayor actividad, especialmente en la franja horaria de 1 a 3 de la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían acompañar a las lluvias. La tarde será el periodo más activo en términos de inestabilidad atmosférica, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo mayormente nublado y la llegada de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado contribuirá a un ambiente invernal, típico de diciembre en la región.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y alcanzando un máximo de 11 grados durante las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío.
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados , con un leve descenso hacia la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
- El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
- El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
- Davila 12/12/2025
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- El hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo: «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Davila 13/12/2025
- Salvador Beloso rescata la historia del tranvía de Vigo: «Nos lo arrebataron de manera injusta»