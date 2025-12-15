El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 4 mm, pero se recomienda estar preparados para posibles chubascos. La intensidad de la lluvia será ligera, aunque podría haber momentos de mayor actividad, especialmente en la franja horaria de 1 a 3 de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían acompañar a las lluvias. La tarde será el periodo más activo en términos de inestabilidad atmosférica, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo mayormente nublado y la llegada de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado contribuirá a un ambiente invernal, típico de diciembre en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y alcanzando un máximo de 11 grados durante las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.