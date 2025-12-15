El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Se espera que las lluvias sean ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas de mayor actividad. A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dificultar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante las lluvias, lo que podría causar incomodidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas frescas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 19:00 y 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran en la calle durante este periodo.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los habitantes que se preparen para las condiciones cambiantes y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.