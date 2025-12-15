El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 8 grados, que irán subiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias ligeras, acumulando alrededor de 4 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, coincidiendo con la llegada de las tormentas.

La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que se podrían experimentar tormentas eléctricas, acompañadas de lluvias intensas y rachas de viento. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, así como temperaturas frescas y viento moderado. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, aunque a medida que avance el día, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo nuboso y posteriormente a un estado cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.