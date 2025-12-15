El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más nuboso a medida que avance el día. A partir de las 7:00, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, dando paso a un ambiente cubierto con lluvia escasa.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de las 9:00, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 7:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias continuarán intermitentemente durante la tarde, con un total estimado de 6 mm de precipitación a lo largo del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 9 y 11 grados , manteniéndose relativamente fresca. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 7:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen las condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan ligeramente hacia la noche. Sin embargo, la posibilidad de chubascos persistirá hasta el final del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un tiempo inestable y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso que se intensificará a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que incluye intervalos de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

El 15 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un ambiente muy nuboso y posteriormente a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.