El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama nuboso y, posteriormente, a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que el día progrese. Para el periodo de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias significativas. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 4 mm en las horas pico de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipan ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a un ambiente invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y alcanzando el 100% hacia la noche. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la presencia de nubes, podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas podrían volverse más adversas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a los cambios que se presenten a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y sombrío. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.