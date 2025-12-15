El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se espera que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 8:00 de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con un total acumulado que podría rondar entre 1 y 5 mm a lo largo del día. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El 15 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.