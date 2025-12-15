El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde y volviendo a subir a 9 grados al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvia.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, especialmente durante las horas de niebla y bruma que se prevén en la mañana y la noche. Esto podría afectar a los conductores, por lo que se aconseja extremar las precauciones en las carreteras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.