El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un ambiente muy nuboso y posteriormente a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían acumular hasta 6 mm en el periodo de 15:00 a 16:00. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en este intervalo.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en las horas de la mañana y alcanzando el 100% en la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad. El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.