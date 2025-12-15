El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, aunque a medida que avance el día, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 10 grados. Esta variación térmica es típica de la temporada invernal, donde las noches son frías y los días, aunque frescos, pueden ofrecer momentos de mayor calidez.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar sensaciones de frío más intensas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la mañana se inicie un leve incremento en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 8:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 5 mm en las horas más intensas de la tarde.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Se espera que la tormenta sea un fenómeno probable en la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde.

El 15 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.