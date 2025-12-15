El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se intensifique, con un pronóstico de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. En este periodo, se prevé que las lluvias sean más intensas, acumulando hasta 6 mm en total. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 80% en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La combinación de la lluvia, el viento y la baja temperatura podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones climáticas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Se aconseja estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que se tornará más inestable a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 11 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 83%, lo que generará una sensación de frío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El 15 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.