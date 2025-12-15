El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A partir de la tarde, se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias desde las 8:00 hasta las 12:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.3 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 7:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 55% de posibilidad entre las 7:00 y las 13:00, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas son más propensas a generar actividad eléctrica.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y con la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 9 grados hacia el final del día. Los residentes de O Rosal deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, y se recomienda tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad eléctrica.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

El 15 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.