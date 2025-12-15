El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y alcanzando un máximo de 11 grados durante las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se intensifique, especialmente en la tarde, cuando las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.3 y 1 milímetro en las horas pico. Las lluvias serán intermitentes, y se prevé que se acompañen de tormentas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en momentos puntuales hasta alcanzar rachas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 9 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas y la posibilidad de lluvias, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sureste aportará un toque de frescor adicional. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se presentarán a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados durante las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.