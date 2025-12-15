El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 82%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde la mañana hasta la tarde, la probabilidad de lluvia será significativa, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias comenzarán como lloviznas ligeras, pero se intensificarán, especialmente en la tarde, donde se prevé que caigan entre 2 y 4 mm de lluvia. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima desde el sur, trayendo consigo no solo agua, sino también un aumento en la actividad eléctrica.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y ventoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja tener precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en O Grove para el 15 de diciembre de 2025 será mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias moderadas.

El 15 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, las nubes se intensificarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría dar lugar a precipitaciones a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

